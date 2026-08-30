Ambala News: वायु रक्षा आर्मी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को राष्ट्रपति ने बांधी राखी

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मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने नन्हे-मुन्ने बच्चों को स्नेहपूर्वक राखी बांधी और उनसे आत्मीय संवाद किया। बातचीत के दौरान जब राष्ट्रपति ने बच्चों से उनके भविष्य के सपनों और लक्ष्यों के बारे में पूछा, तो छात्रों ने गर्व से थल सेना और वायु सेना में अधिकारी बनकर भारत मां की रक्षा करने की इच्छा जताई। राष्ट्रपति ने बच्चों के इस अदम्य जज्बे और देशभक्ति की भावना की दिल खोलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सेवा का यह संकल्प अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय है। मुलाकात को और अधिक यादगार बनाते हुए छात्रों ने स्कूल में अपने हाथों से तैयार की गई पर्यावरण-अनुकूल (ईको-फ्रेंडली) राखियां और आकर्षक पोस्टर राष्ट्रपति को भेंट किए, जिन्हें देखकर उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की जमकर तारीफ की।राष्ट्रपति भवन से लौटे प्रतिनिधिमंडल ने इस मुलाकात को अविस्मरणीय और प्रेरणादायक अनुभव बताया। विद्यालय की प्रिंसिपल किरण दीप्ति जेटली ने कहा कि यह पल पूरे वीआरएपीएस परिवार के लिए अत्यंत गर्व और ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। बच्चों का यह अनुभव उनके जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। उनके साथ समन्वयक किरण उपस्थित रहीं। ब्यूरो