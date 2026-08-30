Ambala News: अंग्रेजी शराब की खेप पहुंचाने के लिए चालक को मिले थे 50 हजार रुपये

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अंबाला। अंबाला-दिल्ली हाईवे स्थित मोहड़ा के पास पकड़ी गई अवैध शराब तस्करी के एक बड़े मामले में सीआईए-1 की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं।पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी ट्रक चालक ने पूछताछ में कबूला है कि उसे अंग्रेजी शराब की भारी खेप को तय ठिकाने तक पहुंचाने के एवज में 50 हजार रुपये का लालच दिया गया था।इसके अलावा गाड़ी में डीजल व पेट्रोल डलवाने का पूरा खर्च भी तस्करों द्वारा ही उठाया जाना तय हुआ था। हालांकि, छह दिन के पुलिस रिमांड के दौरान अब तक इस नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।