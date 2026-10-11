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गोरखपुर: महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण
महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर एडी तिराहे के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर गैलेंट समूह के निदेशक चंद्र प्रकाश अग्रवाल सहित समाज के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुष्पदंत जैन, सुधा मोदी, राजीव अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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