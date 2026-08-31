राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर व्यापारियों का कॉन्क्लेव

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राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव के दूसरे दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, रमाशंकर जायसवाल, वीपी सिंह, वेद प्रकाश, मुदित अग्रवाल व अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

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