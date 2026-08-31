चौरी चौरा में राज्यसभा सांसद संगीता यादव का भव्य स्वागत

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भाजपा की नव नियुक्त राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद संगीता यादव का सोमवार को चौरी चौरा विधानसभा में प्रथम आगमन पर जगह-जगह जोरदार स्वागत किया गया।करजहा में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मोतीराम में वरिष्ठ समाजसेवी एसके शर्मा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल-नगाड़ा और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया।क्षेत्रीय विधायक ई. सरवन निषाद ने तरकुलहा मंदिर पर जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा दुबियारी पुल पर वीरेन्द्र यादव और राजन पाण्डेय के नेतृत्व में तथा फुटहवा ईनार पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया।

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