दर्दनाक हादसा, बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने किया चक्काजाम

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गुलरिहा थाना क्षेत्र के मोगलहा में सोमवार की सुबह खेल रहे एक बच्चे की मैजिक गाड़ी से दबकर मौत हो गई, वहीं दूसरे बच्चे का इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने मोगलहा पेट्रोल पंप के सामने गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन को जाम कर दिया।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने-बुझाने में जुटी है।

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