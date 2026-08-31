उमस भरी गर्मी के बाद बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस

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पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद सोमवार को हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश के आसार बने रहेंगे।

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