सरदारनगर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, सांसद ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

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चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी श्याम कुमार दौलत बरवे मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने और संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की।इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी, स्नेहलता गौतम, अजवर अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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