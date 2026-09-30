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प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता, गोरखपुर में जिला-मंडल टीम के लिए ट्रायल

Rohit Singh

Updated Wed, 30 Sep 2026 02:38 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 02:38 PM IST







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आजमगढ़ में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला और मंडल स्तरीय टीमों के चयन के लिए ट्रायल हुआ। ट्रायल में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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