रसूलपुर चकिया में लूट: आधी रात घर की दीवार तोड़कर घुसे 4 बदमाश, युवतियों से मारपीट- तमंचा सटाकर की लूट

पीपीगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर चकिया गांव में बुधवार रात करीब 2 से 3.30 बजे के बीच चार बदमाशों ने घर की दीवार तोड़कर लूटपाट की। घर में उस समय केवल दो युवतियां प्रमिला और रोशनी मौजूद थीं। बदमाशों ने एक युवती के गले पर धारदार हथियार और दूसरी के गले पर तमंचा सटा दिया, फिर जमकर लूटपाट और मारपीट की।

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