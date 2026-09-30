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एमएमएमयूटी वीसी प्रो. अनुपमा कौशिक ने दी महंत दिग्विजयनाथ और अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि

Wed, 30 Sep 2026 02:38 PM IST
Rohit Singh
Rohit Singh Rohit Singh
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:38 PM IST
MMMUT VC Prof. Anupama Kaushik paid tribute to Mahant Digvijay Nath and Avaidyanath.
गोरखनाथ मंदिर सभागार में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। समारोह में एमएमएमयूटी की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने संबोधित किया।
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