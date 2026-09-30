{"_id":"6abcd1a2d58c43456201471c","slug":"video-miscreants-broke-through-the-wall-to-enter-the-house-and-committed-robbery-at-gunpoint-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"दीवार तोड़कर घर में घुसे बदमाश, बदमाशों ने तमंचा सटाकर की लूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीपीगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर चकिया गांव में बुधवार रात करीब 2 से 3.30 बजे के बीच चार बदमाशों ने घर की दीवार तोड़कर लूटपाट की। घर में उस समय केवल दो युवतियां प्रमिला और रोशनी मौजूद थीं। बदमाशों ने एक युवती के गले पर धारदार हथियार और दूसरी के गले पर तमंचा सटा दिया, फिर जमकर लूटपाट और मारपीट की।

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