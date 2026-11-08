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संतकबीरनगर: वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एसपी ने किया मां लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण

Sun, 08 Nov 2026 06:46 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 08 Nov 2026 06:46 PM IST
SP Unveils Goddess Lakshmi Idol Amid Vedic Chants
संतकबीरनगर के बखिरा थाना क्षेत्र के तरकुलवा गांव में शनिवार रात मां लक्ष्मी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने मां लक्ष्मी के चरणों में शीश नवाकर जिलेवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
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