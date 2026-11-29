{"_id":"6b0bf0de03923b175209409e","slug":"video-in-hisar-a-complainant-told-tourism-minister-arvind-sharma-minister-i-have-been-making-rounds-for-a-plot-for-15-years-and-they-are-demanding-ten-lakh-rupees-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के सामने शिकायतकर्ता बोला- मंत्री जी 15 साल से प्लाट के लिए चक्कर लगा रहा हूं, दस लाख रुपये मांग रहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}