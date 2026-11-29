मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के बरगदही रोड स्थित एक गांव का है। जानकारी के अनुसार, महराजगंज के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के परतावल बाजार निवासी युवक का ननिहाल इस गांव में है। युवक बंगलूरू में पेंट-पॉलिश का काम करता है। कुछ समय पहले वह ननिहाल आया था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली युवती से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। इसके बाद आठ दिन पहले दोनों घर से निकलकर ट्रेन से बंगलूरू चले गए।