कुंडा में हुई कथा पर उन्होंने कहा कि जो संत अंदर थे वही बाहर आकर पाखंड की बात कर रहे थे। संत को किसी भी परिस्थिति में एक ही बात कहनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि यह न्यायालय के आदेश से बना है। काशी विश्वनाथ के मामले में भी न्यायालय का आदेश है कि पूजा शुरू कराई जाए लेकिन पूजा शुरू नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को गो रक्षा के लिए कानून बनाना है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि चोरी हुई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जांच कुछ समय चली और फिर बंद हो गई। जिन लोगों पर आरोप थे, उन्हें पदोन्नति दे दी गई। अब इतिहास बन गया है कि चोरों को पदोन्नति दी जाती है।