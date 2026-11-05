Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Special Train Between New Delhi and Gorakhpur to Run Ahead of Diwali and Chhath

गोरखपुर: दिवाली-छठ पर दिल्ली से घर आने वालों को राहत, नई दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Thu, 05 Nov 2026 07:14 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 05 Nov 2026 07:14 PM IST
सार

त्योहार विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इसमें एक एलएसएलआरडी, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, छह शयनयान, छह वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और एक जनरेटर सह लगेज यान शामिल होगा।

विज्ञापन
Special Train Between New Delhi and Gorakhpur to Run Ahead of Diwali and Chhath
ट्रेन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली और छठ पर दिल्ली से गोरखपुर आने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने नई दिल्ली-गोरखपुर आरक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इससे त्योहार पर घर आने और पर्व के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

विज्ञापन

गाड़ी संख्या 04022 नई दिल्ली-गोरखपुर त्योहार विशेष छह और 13 नवंबर को नई दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। यह गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए अगले दिन सुबह 4:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

विज्ञापन

वापसी में गाड़ी संख्या 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली त्योहार विशेष सात और 14 नवंबर को गोरखपुर से सुबह सात बजे रवाना होगी। यह खलीलाबाद से 7:40 बजे, बस्ती से 8:03 बजे, गोंडा से 9:40 बजे और लखनऊ से दोपहर 1:10 बजे गुजरेगी। इसके बाद हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद होते हुए रात 11:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी आवागमन में नहीं होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

21 कोच के साथ चलेगी ट्रेन
त्योहार विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे। इसमें एक एलएसएलआरडी, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, छह शयनयान, छह वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और एक जनरेटर सह लगेज यान शामिल होगा। इससे यात्रियों को अलग-अलग श्रेणियों में सफर का विकल्प मिलेगा।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed