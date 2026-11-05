Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Gorakhpur News, Nitin Nabin, BJP National President, Mission 2027, Uttar Pradesh Politics, BJP Organization, B

मिशन 2027: गाेरखपुर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बोले- संगठन सर्वोपरि, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटें

Thu, 05 Nov 2026 07:33 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Thu, 05 Nov 2026 07:33 PM IST
सार

भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान गठबंधन की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में फिर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे।

विज्ञापन
Gorakhpur News, Nitin Nabin, BJP National President, Mission 2027, Uttar Pradesh Politics, BJP Organization, B
जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों, संगठन की मजबूती और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।

विज्ञापन

पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए संगठन सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और निस्वार्थ सेवा के कारण ही पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन 2027 को लक्ष्य बनाकर एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया।

विज्ञापन


विजय के संकल्प के साथ काम करें काम
नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत से जुटने और विजय के संकल्प के साथ काम करने को कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश सह-प्रभारी प्रदीप वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद संगीता यादव, प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा और क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय सहित प्रदेश, क्षेत्र और जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन क्षेत्रीय महामंत्री डॉ. बच्चा पांडेय नवीन ने किया।

पूर्व जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लिया मार्गदर्शन
इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मिशन 2027 की सफलता के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने पूर्व जनप्रतिनिधियों से अपने राजनीतिक अनुभव और मार्गदर्शन के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

नितिन नवीन ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और कार्यकर्ताओं के उत्साह से पार्टी आगामी चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का भरोसा जताया।

एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों से भी की चर्चा
भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए के घटक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान गठबंधन की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में फिर सरकार बनाने के लिए काम करेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed