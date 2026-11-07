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गोरखपुर: स्पोर्ट्स कॉलेज में खिलाड़ियों ने गणेश-लक्ष्मी की पूजा कर मनाई छोटी दीपावली

अनुराग रंजन

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:33 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:33 PM IST







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वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में छोटी दीपावली के अवसर पर खिलाड़ियों ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की। इसके बाद दीप जलाकर दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। ... और पढ़ें

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