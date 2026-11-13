{"_id":"6af711e106c3950ee2078936","slug":"video-pharmacists-stage-protest-over-18-point-demands-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: 18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज: 18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना

अनुराग रंजन

Updated Fri, 13 Nov 2026 07:04 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 07:04 PM IST







Link Copied



महराजगंज में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना दिया। जिलाध्यक्ष अभय बहादुर श्रीवास्तव ने फार्मासिस्टों का पदनाम बदलकर चीफ फार्मेसी अधिकारी किए जाने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन