गोरखपुर: पैसे की चिंता छोड़ें, जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद देगा विधिक सेवा प्राधिकरण

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गोरखपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मेगा विधिक सेवा शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। जिला जज राजकुमार सिंह ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और वकील की फीस देने में असमर्थ पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। शिविर में बच्चों का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई।

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