गोरखपुर: त्योहार विशेष ट्रेनों में नवंबर के अंत तक खाली हैं सैकड़ों बर्थ, यात्री करा सकेंगे आरक्षण

त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में नवंबर के अंत तक कई तारीखों पर बर्थ उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने नौ नवंबर की शाम ट्रेनों में खाली सीटों का ब्योरा जारी किया है। इसके अनुसार गोरखपुर से दिल्ली, जोधपुर, सियालदह, डिब्रूगढ़ और आसनसोल समेत विभिन्न रूटों पर चलने वाली विशेष ट्रेनों में यात्री आरक्षण करा सकते हैं।

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