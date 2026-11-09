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गोरखपुर: रेल विहार में मां लक्ष्मी की भव्य झांकी सजी, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु

Mon, 09 Nov 2026 09:40 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:40 PM IST
Grand Tableau of Goddess Lakshmi Draws Devotees at Rail Vihar in Chargawan
गोरखपुर के चरगावां स्थित रेल विहार में श्री श्री महालक्ष्मी पूजा बाल समिति की ओर से मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है। सोमवार शाम समिति की ओर से भव्य झांकी सजाई गई, जिसे देखने और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रवि कुमार, उपाध्यक्ष विशाल कुमार, कोषाध्यक्ष मनजीत कुमार समेत संजय जायसवाल, अजय प्रताप, अंकुर कुमार, अंशुमान, प्रद्युम्न कुमार और अनूप पुजारी मौजूद रहे।
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