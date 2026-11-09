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गोरखपुर: सूरजकुंड पोखरे पर संस्कार भारती ने आयोजित किया दीपोत्सव

अनुराग रंजन

Updated Mon, 09 Nov 2026 09:47 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 09:47 PM IST







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गोरखपुर के सूरजकुंड पोखरे पर संस्कार भारती की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजन में दीपोत्सव के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवी बना दिया। ... और पढ़ें

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