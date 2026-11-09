Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   BJP Yuva Morcha Leader Allegedly Celebrated Diwali with Firin Police Call Him for Questioning

देवरिया: दिवाली पर भाजपा युवा मोर्चा नेता की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पूछताछ के लिए थाने लाई पुलिस

Mon, 09 Nov 2026 08:58 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Mon, 09 Nov 2026 08:58 PM IST
सार

शासन और पुलिस मुख्यालय की ओर से हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। बघौचघाट पुलिस वीडियो की सत्यता, फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार के लाइसेंस और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
BJP Yuva Morcha Leader Allegedly Celebrated Diwali with Firin Police Call Him for Questioning
हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के नेता अभिषेक सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवाली के दिन कथित रूप से लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के नेता अभिषेक सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। आनंदनगर निवासी नेता पर अपने आवास पर दो राउंड फायरिंग करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, दीपावली के अवसर पर अभिषेक सिंह सेंगर ने अपने आवास पर लाइसेंसी राइफल से दो राउंड फायरिंग की। आरोप है कि उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने हर्ष फायरिंग को लेकर सवाल उठाए।

विज्ञापन


हर्ष फायरिंग पर है प्रतिबंध
शासन और पुलिस मुख्यालय की ओर से हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। बघौचघाट पुलिस वीडियो की सत्यता, फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार के लाइसेंस और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। वायरल वीडियो और उससे जुड़े सभी तथ्यों की जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed