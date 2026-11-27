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गोरखरपुर: अमर उजाला फाउंडेशन के स्वास्थ्य शिविर में बच्चों की हुई निशुल्क जांच

अनुराग रंजन

Updated Fri, 27 Nov 2026 01:26 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 01:26 PM IST







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अलहदादपुर स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें चिकित्सकों ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। ... और पढ़ें

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