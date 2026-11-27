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बड़हलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली सुधरी देवी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मिथिलेश कुमार विदेश में नौकरी करने के लिए बरहुआं पावर हाउस, सहजनवां निवासी एजेंट हसनैन के संपर्क में आया था। आरोप है कि एजेंट ने नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे करीब 80 हजार रुपये लिए। इसके बाद उनका बेटा विदेश चला गया। अब उसे भारत वापस बुलाने के नाम पर ढाई लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। सुधरी देवी को आशंका है कि उनका बेटा विदेश में किसी परेशानी में फंसा हुआ है। उन्होंने एजेंट और उसके गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ बेटे की सुरक्षित वापसी की मांग की है। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।