{"_id":"6ac7780ae764cfc9200a54bb","slug":"video-floodwaters-recede-dohariya-bazar-domin-garh-road-reopens-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाढ़ का पानी घटा: डोहरिया बाजार-डोमिनगढ़ मार्ग फिर से चालू हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाढ़ का पानी घटा: डोहरिया बाजार-डोमिनगढ़ मार्ग फिर से चालू हुआ

अनुराग रंजन

Updated Thu, 08 Oct 2026 04:31 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 04:31 PM IST







Link Copied



जंगल कौड़िया विकासखंड क्षेत्र में डोहरिया बाजार से डोमिनगढ़ जाने वाले मार्ग पर पिछले कई दिनों से बाढ़ का पानी भरने के कारण आवागमन बाधित था। अब पानी घटने के बाद मार्ग पूरी तरह से चालू हो गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन