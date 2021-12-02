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गोरखपुर। बिजली निगम के अधिकारी अब अपने कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेंगे। मुख्य अभियंता से लेकर उपखंड अधिकारी तक हर सप्ताह अधीनस्थ कार्यालयों में पहुंचकर वहां के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसके लिए रोटेशन के आधार पर कार्यालयों का चयन किया जाएगा। समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा।समीक्षा के दौरान अधिकारी बिजली आपूर्ति की स्थिति, राजस्व वसूली, लाइन लॉस और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की प्रगति परखेंगे। इसके अलावा विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं और लापरवाही की भी पड़ताल करेंगे। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुधार के निर्देश दिए जाएंगे।इस व्यवस्था का उद्देश्य विभागीय कामकाज की जमीनी हकीकत परखने के साथ बिजली व्यवस्था में सुधार करना है। बैठक में हुई चर्चा, सामने आई समस्याओं और दिए गए निर्देशों का पूरा ब्योरा कार्यवृत्त में दर्ज करना होगा। इसे मुख्यालय भेजना अनिवार्य होगा। इससे अधीनस्थ कार्यालयों की नियमित निगरानी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी।दरअसल, बिजली निगम के कार्यालयों में उपभोक्ताओं की शिकायतों और विभिन्न कार्यों के निस्तारण में देरी की शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में उपभोक्ताओं को छोटे-छोटे कामों के लिए भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसे देखते हुए मुख्यालय ने अधिकारियों को नियमित रूप से अधीनस्थ कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि शिकायतों का समय से निस्तारण हो और उपभोक्ताओं के कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।उपभोक्ताओं को काम कराने के लिए लगाने पड़ रहे चक्करकेस एक : पिपराइच की वसुंधरा ने अक्तूबर में अपना कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से कटवाने (पीडी) के लिए आवेदन किया था। कनेक्शन काटने और मीटर उतारने की प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ महीने से अधिक समय लग गया। 23 नवंबर को उनका मीटर उतारा गया।केस दो : सरस्वतीपुरम की विनीता कुमारी ने सात अक्तूबर को शिकायत की थी कि बिजली बिल जमा करने के बावजूद स्मार्ट मीटर से आपूर्ति शुरू नहीं हो रही है। शिकायत के निस्तारण में देरी हुई और करीब पांच घंटे बाद उनकी बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।कोटमुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार सभी अधिकारियों को हर सप्ताह रोटेशन के आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय भेजना भी अनिवार्य होगा। यह निर्देश मुझ पर भी लागू है।-लोकेंद्र बहादुर सिंह, मुख्य अभियंता वितरण