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गोरखपुर। सोशल मीडिया पर रील बनाने के बहाने 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक नेपाल ले गया। किशोरी की मां ने आरोपी से संपर्क कर बेटी को वापस भेजने को कहा तो उसने छह महीने बाद लौटाने की बात कही। इससे परिवार अनहोनी की आशंका से परेशान है। मां की तहरीर पर रामगढ़ताल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।मां के मुताबिक, उनकी बेटी 19 नवंबर को अचानक घर से लापता हो गई। तलाश करने पर पता चला कि शिवम नाम का युवक उसे अपने साथ ले गया है। आरोपी रुस्तमपुर ढाले के नीचे एक कॉलोनी में मां और बहन के साथ किराये पर रहता है। उसकी बहन और किशोरी सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। इसी वजह से दोनों में दोस्ती हो गई थी।आरोप है कि शिवम ने किशोरी को बताया कि उसकी बहन नेपाल में मौसी के घर वीडियो बनाने जा रही है। वह भी उसके साथ चल सकती है। इस बहाने वह किशोरी को अपने साथ ले गया। रास्ते में अपनी बहन को वापस भेज दिया और किशोरी को लेकर नेपाल चला गया।मां ने फोन कर बेटी को वापस भेजने की गुहार लगाई तो आरोपी ने इन्कार कर दिया। थाना प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी और किशोरी की तलाश की जा रही है।