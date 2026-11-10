गोरखपुर: मिट्टी में गढ़ी आस्था, राजघाट पर सजने लगीं छठ पूजा की वेदियां

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छठ महापर्व को लेकर गोरखपुर के राजघाट पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को राप्ती नदी के किनारे महिलाएं चिकनी मिट्टी से छठ पूजा के लिए वेदियां बनाती नजर आईं। कई बच्चे भी अपनी माताओं के साथ मिट्टी जुटाने में मदद करते दिखे। वेदी तैयार होने के बाद महिलाएं उस पर अपना नाम लिख रही हैं, ताकि पूजा के दिन उनकी जगह सुरक्षित रहे। रंग-बिरंगी सजावट के साथ वेदियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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