गोरखपुर: जिला अस्पताल को अगले साल मिलेगी नई ओपीडी की सौगात, 22 करोड़ से बन रहा तीन मंजिला भवन

इसमें ओपीडी कक्षों के अलावा पर्चा और दवा काउंटर, ड्रेसिंग रूम, पार्किंग तथा प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था होगी। भवन के बीच में बड़ा हॉल बनाया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इससे मरीजों को ओपीडी के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहने और बैठने के लिए जगह तलाशने की परेशानी से राहत मिलेगी। भवन का निर्माण कार्य यूपीपीसीएल की ओर से कराया जा रहा है।