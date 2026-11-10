गोरखपुर: नरहरपुर गांव में घर के सामने निकला 10 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मची अफरातफरी

बड़हलगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में मंगलवार दोपहर आबादी के बीच करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अनिल तिवारी के मकान के सामने अजगर धूप सेंकते हुए बैठा था। उसे देखते ही राहगीरों और परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

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शोरगुल सुनकर अजगर मकान के सामने स्थित खेत की ओर खिसकने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और बड़े बोरे की मदद से पकड़ने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को भी दी। हालांकि, खबर लिखे जाने तक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।