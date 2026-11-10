गोरखपुर: नरहरपुर गांव में घर के सामने निकला 10 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मची अफरातफरी
ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर अजगरों को पकड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि आबादी के आसपास अजगरों की मौजूदगी से लोगों में डर बना हुआ है और किसी अनहोनी की आशंका है।
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बड़हलगंज थाना क्षेत्र के नरहरपुर गांव में मंगलवार दोपहर आबादी के बीच करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। अनिल तिवारी के मकान के सामने अजगर धूप सेंकते हुए बैठा था। उसे देखते ही राहगीरों और परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
शोरगुल सुनकर अजगर मकान के सामने स्थित खेत की ओर खिसकने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और बड़े बोरे की मदद से पकड़ने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को भी दी। हालांकि, खबर लिखे जाने तक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है।
कुछ दिन पहले भी दिखा था अजगर
ग्रामीणों के मुताबिक, नरहरपुर गांव में अजगर दिखने की यह पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले गांव के पंकज ओझा के घर में भी एक छोटा अजगर दिखाई दिया था। ग्रामीणों का दावा है कि आसपास के झाड़-झंखाड़ और खेतों में चार से पांच अजगर मौजूद हो सकते हैं।