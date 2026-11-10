गोरखपुर: सांसद रवि किशन ने दिखाई संवेदनशीलता, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया

सांसद रवि किशन ने देवरिया जाते समय सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की मदद कर संवेदनशीलता दिखाई। रास्ते में घायल को देखकर उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और उसे समुचित उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। उन्होंने घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उसके परिजनों को घटना की जानकारी देने की व्यवस्था भी कराई।

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