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गोरखपुर: सांसद रवि किशन ने दिखाई संवेदनशीलता, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया

Tue, 10 Nov 2026 04:08 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, गाेरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाेरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 10 Nov 2026 04:08 PM IST
सार

रवि किशन ने देवरिया के बरपार स्थित प्रकाश मणि त्रिपाठी के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

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MP Ravi Kishan Stops Convoy to Help Road Accident Victim Sends Him to Hospital
सांसद रवि किशन ने घायल व्यक्ति को गाड़ी रोककर अस्पताल पहुंचवाया - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सांसद रवि किशन ने देवरिया जाते समय सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की मदद कर संवेदनशीलता दिखाई। रास्ते में घायल को देखकर उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और उसे समुचित उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई। उन्होंने घायल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उसके परिजनों को घटना की जानकारी देने की व्यवस्था भी कराई।

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दरअसल, सांसद रवि किशन देवरिया के पूर्व सांसद और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन पर श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया के वर्तमान सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के पिता थे।

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बरपार स्थित आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

MP Ravi Kishan Stops Convoy to Help Road Accident Victim Sends Him to Hospital
सांसद रवि किशन ने श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

रवि किशन ने देवरिया के बरपार स्थित श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

 

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