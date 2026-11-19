{"_id":"6afef6fd6a82852e5908f378","slug":"video-children-showcase-their-talent-through-cultural-performances-at-gorakhpur-district-level-youth-festival-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: युवा उत्सव में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: युवा उत्सव में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिखाई प्रतिभा

अनुराग रंजन

Updated Thu, 19 Nov 2026 06:47 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 06:47 PM IST







Link Copied



बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत जनपद स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन