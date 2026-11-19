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गोरखपुर: वानिकी विवि के शिलान्यास पर सीएम योगी ने गिनाईं गोरखपुर के विकास की उपलब्धियां

अनुराग रंजन

Updated Thu, 19 Nov 2026 07:36 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 07:36 PM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज में वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए गोरखपुर में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने वनटांगिया गांवों में मिल रही सुविधाओं और क्षेत्र में आए बदलावों की भी चर्चा की। ... और पढ़ें

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