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गोरखपुर: युवा उत्सव में लोकगीत और नृत्य से युवाओं ने दिखाई प्रतिभा

अनुराग रंजन

Updated Thu, 19 Nov 2026 07:58 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 07:58 PM IST







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विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में युवाओं ने उत्साह से भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। ... और पढ़ें

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