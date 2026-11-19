VIDEO | Gorakhpur: After meeting the family of the 14-year-old boy who died in a JCB accident during SP chief Akhilesh Yadav’s roadshow, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (@myogiadityanath) says, “Goons from the Samajwadi Party brutally ran over a minor child yesterday, killing him mercilessly. I have come here to meet the victim’s family. This boy belonged to the family of an important revolutionary associated with the historic Chauri Chaura incident in Gorakhpur. Among the 172 people who were sentenced to death for fighting against British rule, there were members of this family. At that time, due to the efforts of Pandit Madan Mohan Malaviya ji, the British authorities had succeeded in commuting the death sentences of those 172 people to life imprisonment. The elderly members of this family were among those people. Such cruelty against a family of freedom fighters is unforgivable, and this has been the history of the Samajwadi Party.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

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