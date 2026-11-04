गोरखपुर: भाजपा की पदयात्रा में कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह, झंडे और नारों से गूंजा माहौल

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भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में पार्टी के झंडे और नारों के साथ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा और अराजकता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अभियान बताया। पदयात्रा के जरिए भाजपा ने संगठन की ताकत और जनसमर्थन प्रदर्शित करने की कोशिश की।

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