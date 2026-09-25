Gorakhpur News: गर्मी से राहत...27 तक भारी बारिश का अलर्ट
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:17 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:17 AM IST
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गोरखपुर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से गोरखपुर में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बृहस्पतिवार को दिनभर रिमझिम से मध्यम बारिश होती रही। इससे अधिकतम तापमान में दो दिन में करीब छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल में 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहन अवदाब तट पार करने के बाद कमजोर पड़ रहा है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आने का असर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इसके चलते अगले 48 घंटे खासे संवेदनशील बताए गए हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।
बृहस्पतिवार को गोरखपुर में 28.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व बुधवार को 30 डिग्री दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पूर्वांचल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ेंगे।
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मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहन अवदाब तट पार करने के बाद कमजोर पड़ रहा है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आने का असर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इसके चलते अगले 48 घंटे खासे संवेदनशील बताए गए हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।
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बृहस्पतिवार को गोरखपुर में 28.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के चलते अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व बुधवार को 30 डिग्री दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पूर्वांचल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, इस दौरान तेज हवाएं चलने के आसार है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ेंगे।
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