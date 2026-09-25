Gorakhpur News: सूर्यकुंड धाम में हुई महाआरती, बारिश में उमड़े श्रद्धालु

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सूर्यकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति की ओर से आयोजित आरती में वैदिक मंत्रोच्चार और घंटा-घड़ियालों की गूंज रही। यह महाआरती लगभग एक घंटे तक चली। आरती का संचालन आरती टोली की उपाध्यक्ष हेमा शर्मा ने किया। समिति के उपाध्यक्ष समरेंदु सिंह ने सूर्यकुंड धाम को महाभारत काल का पौराणिक सरोवर बताया। उन्होंने सरोवर की साफ-सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की निरंतरता पर बल दिया। यह महाआरती वर्ष 2015 में हरिद्वार और काशी की तर्ज पर शुरू हुई थी।इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।



गोरखपुर। बारिश के बीच बृहस्पतिवार को सूर्यकुंड धाम में मां गंगा की 549वीं महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े रहे।