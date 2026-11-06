Gorakhpur News: 1.68 लाख बुजुर्गों को मिली पेंशन, दिवाली में राहत

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प्रत्येक लाभार्थी को तीन हजार रुपये की किस्त मिली है। यह रकम तीन महीने की पेंशन के रूप में एक साथ दी गई है। बुजुर्गों के लिए यह पेंशन दवाओं और घरेलू खर्चों का सहारा बनी है। कई लाभार्थी इससे दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। नियमित आमदनी न होने के कारण यह राशि उनके लिए बहुत मायने रखती है।तारामंडल निवासी सावित्री देवी (72) ने पेंशन मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने इसे त्योहार के समय अच्छी मदद बताया। गोलघर निवासी चमेली देवी (75) के लिए यह राशि दवाओं के खर्च में सहारा बनी है। उनका कहना है कि बढ़ते खर्चों के बीच पेंशन से दवाइयों के लिए अच्छी मदद मिल जाती है। इससे उन्हें काफी राहत महसूस हो रही है।जिला कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में करीब 1.68 लाख बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। 60 से 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन में राज्यांश के रूप में 2400 रुपये और केंद्रांश के रूप में 600 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह लाभार्थियों के खाते में तीन महीने की कुल 3000 रुपये की पेंशन की किस्त भेजी जाती है।