Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Woman dies after being hit by a municipal corporation garbage truck

Gorakhpur News: नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की टक्कर से महिला की मौत

Fri, 06 Nov 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Woman dies after being hit by a municipal corporation garbage truck
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

गोरखपुर। शाहपुर क्षेत्र के असुरन चौराहे के पास बृहस्पतिवार दोपहर नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी (डीसीएम) की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई।
हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को भी हिरासत में ले लिया है।
विज्ञापन

मृतका की पहचान चिलुआताल क्षेत्र के झुंगिया बाजार निवासी अनीता (35) पत्नी राजू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12:10 बजे नगर निगम का डीसीएम कौवाबाग की तरफ से आ रहा था। असुरन चौराहे के पास वाहन की चपेट में आने से अनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। सूचना पर पहुंची शाहपुर पुलिस उन्हें जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे से पहले मौके पर अनीता की अपने पति राजू से कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की चपेट में आने से वह घायल हो गईं। पति के नशे में होने और जिला अस्पताल से चले जाने की बात भी सामने आई है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में अभी किसी ने तहरीर नहीं दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed