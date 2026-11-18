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गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुट रही है। एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद जगह-जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान मोतीराम अड्डा से आगे बढ़ते समय उनके काफिले की लंबाई करीब दो किलोमीटर तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।

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