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कर्तव्य पथ पर सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए पर्यटक

Digvijay Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 06:57 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 06:57 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की खराब स्थिति के बावजूद रविवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। किसी ने परिवार के साथ समय बिताया तो किसी ने खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद किया। ... और पढ़ें

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