जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिला की दौड़ शुरू

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय ने नेट(यूजीसी-सीएसआईआर)/जेआरएफ/गेट के आधार पर दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे।

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