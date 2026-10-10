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दिल्ली: कनॉट प्लेस में रोके गए प्रदर्शनकारी सफदरजंग पहुंचे, उद्यान में जुटे लोगों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:20 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:20 PM IST







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कनॉट प्लेस के आसपास पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी दूसरे इलाकों की ओर चले गए। यह वीडियो दिल्ली के सफदरजंग इलाके का है, जहां एक उद्यान में कुछ प्रदर्शनकारी नजर आए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें यहां भी आगे बढ़ने से रोक दिया। ... और पढ़ें

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