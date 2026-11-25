बदलते मौसम का असर अब दिल्ली में साफ दिखाई देने लगा है। ठंड बढ़ने लगी है। इस बीच दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह भी 'खराब' श्रेणी में बनी रही। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुसार, सुबह छह बजे तक शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 दर्ज किया गया। यह स्तर 'खराब' श्रेणी में आता है।

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डीटीयू में 300 पार एक्यूआई पहुंच गया, यहां एक्यूआई 331 दर्ज किया गया। आनंद विहार में 327 और नॉर्थ कैंपस में 314 का एक्यूआई दर्ज किया। वहीं, इग्नू-मैदानगढ़ी और बुराड़ी क्रॉसिंग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 304-304 दर्ज किया गया। अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक रही और यहां एक्यूआई 224 दर्ज किया गया।इससे पहले मंगलवार को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रियल-टाइम डेटा के अनुसार, सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 200 था, जिसमें पीएम2.5 मुख्य प्रदूषक के रूप में मौजूद था।उधर, आईएमडी अनुमान के मुताबिक,अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।