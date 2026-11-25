दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अगले साल दो नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही अगले महीने 40 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

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