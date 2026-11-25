छूट के साथ कीमतों की तुलना भी

मेले में ग्राहक केवल छूट के प्रतिशत को देखकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कीमतों की तुलना भी कर रहे हैं। कई खरीदार अलग-अलग दुकानों पर एक ही तरह के उत्पादों की कीमत पूछने के बाद फैसला कर रहे हैं। कुछ लोग दुकानदारों से अतिरिक्त छूट मांग रहे हैं, तो कुछ दो या अधिक सामान खरीदकर ज्यादा छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतों में कमी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रेड फेयर में छूट ने खरीदारी की रफ्तार बढ़ा दी है। मेले की रौनक अब सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि कम कीमत पर पसंदीदा सामान खरीदने के उत्साह में भी दिखाई दे रही है।